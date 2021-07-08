Суд разрешил заочное расследование в отношении трех судей из оккупированного Крыма, осудивших одного из руководителей Меджлиса

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК в Facebook.



Действия подозреваемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет тюрьмы.

Незаконное преследование и осуждение одного из руководителей Меджлиса в рамках так называемого "дела 26 февраля" осуществлялось, кроме других, коллегиально "судьями" незаконного "Верховного суда Республики Крым".

"Во время " рассмотрения дела " " судьи ", нарушая ряд норм международного гуманитарного права, незаконно применяли законодательство РФ при квалификации событий, которые проходили до установления контроля Российской Федерации над территорией полуострова. В результате противоправных решений " судей " одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа приговорили к 8 годам лишения свободы за якобы организацию массовых беспорядков под зданием ВР АР Крым 26 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.