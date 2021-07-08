Суд разрешил заочное расследование в отношении трех судей из оккупированного Крыма, осудивших одного из руководителей Меджлиса
Голосеевский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении трех судей "Верховного суда" оккупантов в Крыму, причастных к вынесению приговора одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК в Facebook.
Действия подозреваемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет тюрьмы.
Незаконное преследование и осуждение одного из руководителей Меджлиса в рамках так называемого "дела 26 февраля" осуществлялось, кроме других, коллегиально "судьями" незаконного "Верховного суда Республики Крым".
"Во время " рассмотрения дела " " судьи ", нарушая ряд норм международного гуманитарного права, незаконно применяли законодательство РФ при квалификации событий, которые проходили до установления контроля Российской Федерации над территорией полуострова. В результате противоправных решений " судей " одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа приговорили к 8 годам лишения свободы за якобы организацию массовых беспорядков под зданием ВР АР Крым 26 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.02Продажа 32.44
- Актуальное
- Важное