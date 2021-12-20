Суд разрешил заочное расследование по делу Курченко

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.



"Именно сегодня, 20 декабря 2021 года, Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство прокуроров Одесской областной прокуратуры и дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении так называемого "младоолигарха" из орбиты президента-беглеца", - написала она.



Следствие установило, что Курченко создал преступную организацию. В течение 2012-2014 годов он проводил фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов от оффшорных компаний, а также ввозил их в Украину якобы для переработки и реэкспорта.



"Однако на самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов", - добавила генпрокурор.



В 8 областях Украины были арендованы таможенные склады, на которых выгружались нефтепродукты, а их вывоз за пределы таможенной территории оформлялся поддельными документами.



Схема задействовала как работников таможенной службы, так и должностных лиц в целях прикрытия преступной деятельности Одесского нефтеперерабатывающего завода и ООО "Лагуна-Рени". От этих предприятий оформлялись документы о фиктивной переработке и вывозе нефтепродуктов.



"Решение Киевского районного суда г. Одессы от 20 декабря 2021 года позволяет стороне обвинения провести досудебное расследование в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia) и направить обвинительный акт в суд для получения в ходе специального судебного разбирательства справедливого, законного приговора с конфискацией имущества ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", а также всего прочего принадлежащего подозреваемому имуществу", - указала Венедиктова.

Напомним, 9 апреля президент Владимир Зеленский ввел принятые СНБО санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, среди них - Сергей Курченко.