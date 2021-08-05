Суд разрешил задержать экс-командира харьковского "Беркута" Шаповалова
Сегодня, 5 августа, Печерский суд дал разрешение на задержание командира харьковского Беркута Виктора Шаповалова
Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа в Facebook.
"Вчера подозреваемый не пришел на судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Его защитники не знают, где он находится. Его телефоны выключены, его место нахождения ни следователю, ни прокурору неизвестно. Поэтому подозреваемый был объявлен в розыск. Сегодня мы обратились в суд с ходатайством о разрешении на его задержание с целью привода. Следственный судья рассмотрел ходатайство и установил, что подозреваемый был уведомлен надлежащим образом и не явился на судебное заседание. Судья удовлетворил ходатайство о разрешении на задержание. Сейчас мы будем направлять это постановление в государственную пограничную службу, в службу безопасности, которая осуществляет розыск, для того чтобы его немедленно задержали и доставили к следственному судье ", - сказал прокурор Денис Иванов.
Отмечается, что Шаповалов исчез вчера, 4 августа, после заседания в Подольском суде.
Напомним, Виктору Шаповалову объявили о подозрении в организации террористического акта и убийств митингующих 18 февраля 2014 года.
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