Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей министру юстиции и министру иностранных дел времен Януковича. Экс-чиновникам было сообщено подозрение в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемые находятся за границей. В июле ГБР объявило экс-министров в государственный и международный розыск.

Справочно. Константин Грищенко был министром иностранных дел в правительстве Николая Азарова с марта 2010 по декабрь 2012 года. Александр Лавринович возглавлял Минюст с марта 2010 по июль 2013 года.

Напомним, что 25 июля бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу и экс-руководителю МИД Константину Грищенко объявили о подозрении в госизмене из-за согласования Харьковских соглашений.

Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год

СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение. А 24 марта 2021 года ГБР сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении государственной измены из-за подписания в 2010 году Харьковских соглашений. 20 октября суд его заочно арестовал .

23 мая 2022 года суд разрешил арест Януковича по делу о Харьковских соглашениях. Уже 3 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществление специального расследования в отношении Януковича относительно возможной государственной измены.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которого расследователи проекта "Схемы" и глава парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин называли лоббистом Харьковских соглашений .

4 августа Совет ЕС наложил на Януковича и его сына ряд ограничительных мер из-за "их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства". 8 августа бывшему министру обороны Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене из-за согласования подписания Харьковских соглашений.

25 августа сообщили , что конфискованные у сына Януковича более 300 млн грн передали на нужды ВСУ.

10 сентября стало известно, что Кабмин наложил повторные санкции на экс-президента Януковича и еще несколько политиков, чтобы конфисковать их имущество в Украине. А 14 сентября ЕС снял санкции, наложенные в 2014-м за незаконное присвоение госсредств Украины, с экс-президента Виктора Януковича и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

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