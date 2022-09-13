Об этом сообщает "Медиазона", со ссылкой на твиттер депутата Никиты Юферева.

"Муниципальный совет Смольнинского может быть распущен! Судья Смольнинского районного суда Бондарь А.Г. по иску прокуратуры сегодня решил, что наш совет не действует. Теперь губернатор Санкт-Петербурга решит, разгонять нас к чертям или нет. Мы будем обжаловать это решение", - говорится в сообщении.

В "Смольнинском" кандидаты-единоросы получили всего четыре из 20 мест, при этом депутаты не смогли избрать председателя совета, поскольку у них не набралось по меньшей мере 14 из 20 голосов, и подписать бюджет. Поэтому предыдущий глава-единорос Григорий Ранков, проигравший на выборах, остался и.о. председателя и не созвал нового собрания.

Иск о признании депутатов "бездейственными" прокуратура Центрального района подала в июле 2021 года. Через четыре месяца рассмотрение дела было прекращено, к нему вернулись 7 сентября 2022 года.

В этот день 10 депутатов "Смольнинского" направили в госдуму обращение, в котором предложили отстранить президента Владимира Путина от должности "в связи с государственной изменой". На пятерых депутатов полицейские составили протоколы о "дискредитации" армии.

Согласно вступившему в силу законодательству о местном самоуправлении решение суда о "бездействии" совета муниципальных депутатов позволяет губернатору Александру Беглову внести в законодательное собрание Петербурга законопроект о роспуске совета.

Напомним, депутаты муниципального округа в Петербурге 7 сентября обратились в гяосдуму с предложением предъявить обвинения в госизмене против Путина – за то, что он развязал войну с Украиной, а плохо поступил в результате самой России.

Аналогичное обращение 9 сентября принял совет депутатов Ломоносовского муниципального округа в Москве. Они обратились к Владимиру Путину с просьбой о сложении полномочий президента РФ.

Почти все депутаты, проголосовавшие за обращение в госдуму о госизмене Путина в Петербурге, получили вызов в полицию , где они обвиняются в "дискредитации" власти.

12 сентября стало известно, что уже 18 округов Москвы и Петербурга публично призвали Путина уйти в отставку.

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