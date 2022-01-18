Суд разрешил международный розыск обвиняемого по делу пыточной "Изоляция" Бражникова, сбежавшего во Францию, - Асеев

Об этом Асеев написал в Facebook.



"Удовлетворено ходатайство прокурора о задержании обвиняемого с целью повода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения и удовлетворено ходатайство прокурора о международном розыске обвиняемого", - написал Асеев.



Журналист сообщил, что во время заседания коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора. Также было отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты о видеоконференции обвиняемого Бражникова с судом из Франции.



"Судебное разбирательство остановлено. Срок действия определения о разрешении на задержание - до 01.05.22", - сообщил Асеев.



Напомним, в марте 2020 года Станислав Асеев назвал имена тех, кто помогал террористам пытать пленных и вернулся в Украину во время обмена пленными. Один из них - Евгений Бражников.

26 ноября 2021 адвокат Бражникова Виталий Гончаров заявил, что его клиент уехал из Украины.