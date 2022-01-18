Суд разрешил международный розыск обвиняемого по делу пыточной "Изоляция" Бражникова, сбежавшего во Францию, - Асеев
Журналист и бывший заключенный пыточной "Изоляция" в Донецке Станислав Асеев, являющийся одним из потерпевших по делу тюрьмы, сообщил, что суд удовлетворил ходатайство о международном розыске обвиняемого по делу экснадзора "Изоляции" Евгения Бражникова
Об этом Асеев написал в Facebook.
"Удовлетворено ходатайство прокурора о задержании обвиняемого с целью повода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения и удовлетворено ходатайство прокурора о международном розыске обвиняемого", - написал Асеев.
Журналист сообщил, что во время заседания коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства об отводе прокурора. Также было отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты о видеоконференции обвиняемого Бражникова с судом из Франции.
"Судебное разбирательство остановлено. Срок действия определения о разрешении на задержание - до 01.05.22", - сообщил Асеев.
- Напомним, в марте 2020 года Станислав Асеев назвал имена тех, кто помогал террористам пытать пленных и вернулся в Украину во время обмена пленными. Один из них - Евгений Бражников.
- 26 ноября 2021 адвокат Бражникова Виталий Гончаров заявил, что его клиент уехал из Украины.
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