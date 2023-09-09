Суд разрешил ГБР спецрасследование по экс-заместителю генпрокурора Кузьмину

Об этом утром субботы, 9 сентября 2023 года, сообщил Офис генерального прокурора, по ходатайству которого было принято решение.

Фигурант расследования в сообщении назван "беглым экс-нардепом" от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", подозреваемой в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

"По данным следствия, бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы во вред стране. С марта 2021-го по март 2022 года бывший народный депутат озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Телеграм-канале информацию, которая имела пропагандистский характер, таким образом, он формировал в обществе антиукраинское настроение и информационно влиял на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, оказывая представителям РФ помощь в проведении деятельности против Украины", - отмечают в ОГП.

Досудебным расследованием занимается ГБР.

Фото: ОГП Человек, похожий на Рената Кузьмина

Фамилия и имя подозреваемого не называется, но лицо на фото, которое приводится Офисом генпрокурора, похоже на экс-нардепа и экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

"Украинская правда" тоже отмечает, что это Ренат Кузьмин.

Экс-заместитель генпрокурора находится в розыске с осени 2022 года.

В январе 2023 года он был лишен украинского гражданства и мандата депутата Верховной Рады, а в марте 2023 года - заочно арестован. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога.

Согласно открытым данным, Кузьмин скрывается в России.

Человек Януковича

56-летний Ренат Кузьмин родился в Донецке. В органах прокуратуры работал с 1991 года. После Донецка это были Донбасс и Киевщина.

С избранием Виктора Януковича на президентский пост вошел в руководство Генпрокуратуры, где в статусе первого заместителя генерального прокурора Украины Виктора Пшонки отвечал за преследование тогдашней оппозиции, в частности Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

В 2014 году баллотировался в президенты, но получил 0,10% голосов.