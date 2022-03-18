Суд разрешил арестовать кума Путина Медведчука

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.



18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения заочно.

Место нахождения фигуранта устанавливается.

В ГБР обратились к украинцам, которые находятся на территории государства и за его пределами.



"В случае наличия информации о возможном местонахождении Медведчука, просим немедленно сообщать в ДБР по электронному адресу inform.dbr@gmail.com и по телефону +38 (044) 356 40 00 (дополнительный 21 10)", - говорится в сообщении.



Справка: нардепу Медведчуку объявили о подозрении в госизмене, содействии деятельности террористических организаций и покушении на хищение национальных ресурсов. Он был под домашним арестом до начала вторжения РФ.