Суд разрешил арест Януковича по делу о "Харьковских соглашениях"

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Facebook.

По данным следствия, Янукович, действовавший по предварительному сговору с экс-премьером Николаем Азаровым, в нарушение требований Конституции и закона о международных договорах, предоставил РФ и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, Янукович подписал от имени Украины соглашение, продлившее на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, вместо подготовки к его выводу с территории Украины.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил и оккупации ими Крыма", - говорится в сообщении.

Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год.

СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение.

24 марта 2021 года ГБР сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении государственной измены из-за подписания в 2010 году "Харьковских соглашений"

20 октября суд его заочно арестовал.