Суд разрешил арест Януковича по делу о "Харьковских соглашениях"
Печерский районный суд 23 мая избрал экс-президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о госизмене относительно подписания "Харьковских соглашений"
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Facebook.
По данным следствия, Янукович, действовавший по предварительному сговору с экс-премьером Николаем Азаровым, в нарушение требований Конституции и закона о международных договорах, предоставил РФ и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, Янукович подписал от имени Украины соглашение, продлившее на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, вместо подготовки к его выводу с территории Украины.
"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил и оккупации ими Крыма", - говорится в сообщении.
- Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год.
- СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, поддержавших это решение.
- 24 марта 2021 года ГБР сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении государственной измены из-за подписания в 2010 году "Харьковских соглашений"
- 20 октября суд его заочно арестовал.
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