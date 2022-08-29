Об этом сообщает издание Буквы со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".

Судебное заседание 30 августа будет первым через полтора года.

"Иском бывший собственник пытается незаконно вернуть себе ПриватБанк, спасение которого в 2016 году от финансового краха, вызванного действиями тех же бывших ладельцев, стоило государству более 155 миллиардов гривен. В период, когда война стала вызовом, в том числе и в экономике, попытки Коломойского вернуть ПриватБанк проявлением "дерзкого мародерства на финансовом фронте Украины", – говорится в сообщении.

Истцы требуют признать договор купли-продажи акций ПриватБанка от 2016 года недействительным и требуют вернуть активы.

"ПриватБанк, в свою очередь, настаивает на отсутствии права у Игоря Коломойского и Triantal Investments требовать у государства возвращения акций банка и потребовать признания права собственности на акции банка. В частности, ПриватБанк считает, что суд обязан применить нормы так называемого антиколомойского закона, которые прямо запрещают возврат банков, выведенных с рынка, их бывшим собственникам/акционерам", – добавили в ведомстве.

Справка. После того как 18 декабря 2016 года ПриватБанк решением НБУ был отнесен к неплатежеспособным, банк был выведен с рынка с применением законной процедуры bail-in: обмен вкладов связанных с банком лиц на акции банка, которые в дальнейшем были выкуплены Министерством финансов за 1 грн. спасения банка и восстановление его платежеспособности. Для сохранения финансовой стабильности государство докапитализировало банк на 155 млрд грн.

15 июля бывшим руководителям ПриватБанка объявили подозрения в растрате 85,2 млн. грн.

22 декабря 2021 года Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.

В июле 2021 года апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета.

29 марта 2021 года НАБУ объявило в розыск экс-председателя правления ПриватБанка Дубилета.

Дубилет заявил, что правоохранительные органы имеют сведения о его местонахождении.

15 марта 2021 года НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка — экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд. грн.

22 февраля 2021 года экс-председателю правления ПриватБанка Дубилету, бывшему заместителю председателя правления банка Владимиру Яценко и бывшей главе одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

26 июля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда окончательно подтвердил законность национализации ПриватБанка.

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