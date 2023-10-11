Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в госизмене Шуфрича

Об этом из зала суда рассказала корреспондентка Эспрессо Екатерина Галко.

Шуфрича, которого содержат в СИЗО с 15 сентября, доставили в суд под строгой охраной. Его руки были скованы наручниками.

На время заседания суд разрешил Нестору Шуфричу сидеть рядом со своими адвокатами.

В зале он рассказал, что ордена с советской символикой коллекционировали по исторической заинтересованности. В то же время, его возмущает, что обыск был в "онлайн формате", адвокаты будут жаловаться на это.

"Я являюсь одним из известных культуралистов, собираю ордена, поэтому для меня это все носило исключительно историческую заинтересованность", - сказал Шуфрич.

Фото: Екатерина Галко

Киевский апелляционный суд получил апелляционную жалобу 18 сентября. Дело должно было быть рассмотрено 21 сентября, но суд отложил его до 11 октября, потому что не получил необходимые материалы.

Что предшествовало

В марте 2022 года бойцы терробороны столицы задержали Шуфрича при попытке сфотографировать блокпост. Он объяснил, что просто хотел сделать селфи, и его впоследствии отпустили.

16 мая Шуфрич выехал из Украины через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области, однако уже 23 мая в комментарии Радио Свобода он заявил, что вернулся обратно.

14 марта 2023 года Киевский апелляционный суд вернул 8 гектаров земли в Киевской области, которые были незаконно отчуждены в пользу компании, связанной с экснардепом Нестором Шуфричем, в собственность государства.

15 марта правоохранители провели обыски у Шуфрича и нашли по месту его жительства советскую символику и планы автономии Донбасса и Луганщины.

В тот же день Шуфричу избрали меру пресечения . Печерский суд Киева отправил его под арест на 60 дней без возможности внесения залога.

Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла с должности председателя Комитета по свободе слова Нестора Шуфрича, которому ранее сообщили о подозрении в госизмене.