Суд против Порошенко, европейское турне Энтони Блинкена: "Политклуб Виталия Портникова" 21 января

Ведущий и гости программы обсудят самые громкие темы недели: избрание в Печерском суде меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. А также внезапный визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, Берлин и Женеву и международные усилия для остановки агрессии РФ против Украины.



К разговору присоединятся политики и эксперты:

Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа";

Мария Ионова, народная депутат, фракция "Европейская солидарность";

Ярослав Железняк, народный депутат, фракция "Голос";

Константин Бондарев, народный депутат, фракция "Батькивщина";

Павел Климкин, политик, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019);

Алексей Гарань, профессор кафедры политологии НаУКМА.