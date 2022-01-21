Суд против Порошенко, европейское турне Энтони Блинкена: "Политклуб Виталия Портникова" 21 января
Подключайтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:30
Ведущий и гости программы обсудят самые громкие темы недели: избрание в Печерском суде меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. А также внезапный визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, Берлин и Женеву и международные усилия для остановки агрессии РФ против Украины.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа";
- Мария Ионова, народная депутат, фракция "Европейская солидарность";
- Ярослав Железняк, народный депутат, фракция "Голос";
- Константин Бондарев, народный депутат, фракция "Батькивщина";
- Павел Климкин, политик, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019);
- Алексей Гарань, профессор кафедры политологии НаУКМА.
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