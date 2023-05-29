Суд продлил митрополиту УПЦ МП Павлу домашний арест до 1 июля
29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест
Об этом пишет Общественное .
Судьи Соломенского районного суда Киева удовлетворили ходатайство прокурора о продлении круглосуточного домашнего ареста до 1 июля с обязательством носить браслет.
"Просим до 1 июля продлить домашний арест, по подозрению Петра Лебедя, в оправдывании вооруженной агрессии и унижении граждан в связи с религиозными убеждениями. Досудебное расследование продолжается, во время следственных действий, установлено, что может влиять на свидетелей", - говорится в ходатайстве прокурора Евгения Завистовского.
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По ходатайству митрополит Павел обратился к прокурору и следователю СБУ: "Вам не стыдно, что вы пишете? Одному и другому".
- Напомним, 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
- Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) вторично не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили, что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.
- Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение утром 1 апреля . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск.
- Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.
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