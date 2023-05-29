Суд продлил митрополиту УПЦ МП Павлу домашний арест до 1 июля

Об этом пишет Общественное .

Судьи Соломенского районного суда Киева удовлетворили ходатайство прокурора о продлении круглосуточного домашнего ареста до 1 июля с обязательством носить браслет.

"Просим до 1 июля продлить домашний арест, по подозрению Петра Лебедя, в оправдывании вооруженной агрессии и унижении граждан в связи с религиозными убеждениями. Досудебное расследование продолжается, во время следственных действий, установлено, что может влиять на свидетелей", - говорится в ходатайстве прокурора Евгения Завистовского.

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По ходатайству митрополит Павел обратился к прокурору и следователю СБУ: "Вам не стыдно, что вы пишете? Одному и другому".