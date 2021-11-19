Суд продлил меры пресечения трем обвиняемым по делу Шеремета

Об этом сообщает Укринформ.



"Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения - удовлетворить. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток - с 23:00 до 6:00 - с применением электронного средства контроля. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 19 января 2022 года включительно", - объявила председательствующая судья Оксана Голуб.



Кроме того, ночной домашний арест продлили на два месяца для Кузьменко (в период с 23:00 до 6:00) по 19 января 2022 г. и срок действия обязательств для Дугарь - также по 19 января 2022 г. включительно.



Следует отметить, что следующее заседание по делу планируют провести 6 декабря в 11:00.

Напомним, журналиста Павла Шеремета взорвали в его автомобиле в центре Киева утром 20 июля 2016 года. Павел Шеремет был уроженцем Беларуси. Был ведущим на белорусском телевидении, с 1996 года возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко.

12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь.

Белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужб о подготовке убийства Павла Шеремета.

В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия" .



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