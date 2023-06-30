Суд продлил круглосуточный домашний арест митрополита Павла Лебедя. Подробности
В пятницу, 30 июня, Соломенский суд города Киева продлил меру пресечения для бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя)
Об этом сообщает "Реальный Киев" .
Суд одобрил ходатайство прокурора о продлении круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета еще на 2 месяца.
Напомним, митрополит Павел из УПЦ Московского патриархата обвиняется в подстрекательстве межрелигиозной розни и оправдании российской агрессии против Украины.
Известно, что 29 июня так называемый Паша Мерседес нарушил судебный запрет на общение с верующими, приехав в Киево-Печерскую лавру, несмотря на то, что находится под домашним арестом. Его адвокат объяснил это тем, что он заехал туда пообедать по дороге в суд.
Что известно о деле Лебедя
29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.
30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.
Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск.
Также 1 апреля СБУ обнародовала фрагменты перехваченных телефонных разговоров с участием митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя).
Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.
29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.
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