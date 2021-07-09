Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на два месяца
Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату, подозреваемого в государственной измене, Виктору Медведчуку
Об этом сообщает РБК-Украина .
Медведчука оставили под домашним арестом до 7 сентября. Ему запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи.
Также нардеп обязан:
- прибывать в орган предварительного расследования, суда или прокуратуры по каждой требованию;
- не выезжать из города Киева и области без разрешения прокурора или суда;
- воздержаться от общения с подозреваемыми или свидетелями;
- сдать паспорта для выезда за границу.
Решение суда могут обжаловать в течение пяти дней.
Нардепа подозревают в:
- покушении на хищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря)
- передаче российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук передал сведения о секретном подразделении украинской армии)
- антиукраинской деятельности (Медведчука подозревают в намерении создать инфраструктуру влияния через украинцев, работающих в РФ).
- 12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.
- Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест .
- 21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение о круглосуточном домашнем аресте Виктора Медведчука.
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