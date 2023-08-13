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Суд продлил действие ограничений, наложенных на митрополита Павла

13 августа, 2023 воскресенье
16:29
Криминал

Соломенский районный суд в субботу, 11 августа, продлил срок действия обязанностей митрополита УПЦ Павла (Лебедя)

Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

Срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца. По словам адвоката Чекмана, прокурор также потребовал возложить на митрополита Павла дополнительную обязанность о запрете посещения Киево-Печерской Лавры. Суд ходатайство стороны обвинения отклонил.

Что известно о производстве против Паши Мерседеса

Сотрудники Службы безопасности Украины 1 апреля вручили Паше Мерседесу подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита, в которых Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне развеваются российские флаги. Также он призвал молиться за патриарха РПЦ Кирилла и всячески оправдывал агрессию РФ.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя.

14 июля Соломенский суд Киева постановил изменить меру пресечения для митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, подозреваемого по двум уголовным статьям, из круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внести залог более чем в 33 млн грн.

7 августа адвокат заявил, что митрополит был освобожден из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен.

Позже, 9 августа, СБУ сообщила , что вид меры пресечения - залог митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебедя, на псевдо Паша Мерседес, не повлияет на справедливое рассмотрение дела.

Общество
Украина
УПЦ МП
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