Суд продлил арест Медведчука и арестовал его вагон-ресторан с мебелью, 279 картин, часы и посуду
Лычаковский районный суд Львова продлил арест пророссийскому политику, лидеру запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, подозреваемому в госизмене
Об этом идет речь в решении суда.
"Следователь судья удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней", - говорится в решении суда.
Виктор Медведчук будет находиться под стражей до 9 августа.
Кроме того, суд также наложил арест на имущество Медведчука, в частности, роскошный вагон-ресторан вместе с мебелью, предметами интерьера и посудой.
"В общей сложности арестовано 279 картин, 4 статуэтки, 10 часов, 5 чашек, 1 бокал, 1 поднос, 2 вазы, 1 графин, 2 подставки, 2 серебряных подстаканника, 1 чайник, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан из мебелью, предметами интерьера и посуды", - отметили в суде.
- Лычаковский суд 18 марта суд разрешил его арестовать. А 12 апреля Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука.
- 21 мая Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Виктору Медведчуку, подозреваемого в государственной измене.
- 2 июня ДБР завершило расследование в отношении госизмены Медведчука, а дело передали в суд.
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