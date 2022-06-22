Суд продлил арест Медведчука и арестовал его вагон-ресторан с мебелью, 279 картин, часы и посуду

Об этом идет речь в решении суда.

"Следователь судья удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней", - говорится в решении суда.

Виктор Медведчук будет находиться под стражей до 9 августа.

Кроме того, суд также наложил арест на имущество Медведчука, в частности, роскошный вагон-ресторан вместе с мебелью, предметами интерьера и посудой.

"В общей сложности арестовано 279 картин, 4 статуэтки, 10 часов, 5 чашек, 1 бокал, 1 поднос, 2 вазы, 1 графин, 2 подставки, 2 серебряных подстаканника, 1 чайник, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан из мебелью, предметами интерьера и посуды", - отметили в суде.