Суд продлил арест Мангеру и Левину, обвиняемым по делу об убийстве активистки Гандзюк

Об этом информирует Общественное.

21 октября Днепровский районный суд Киева еще на два месяца оставил под стражей Владислава Мангера и Алексея Левина, обвиняемых по делу об убийстве активистки херсонской Екатерины Гандзюк.

"Я считаю это полностью законное решение. Доказаны все риски, которые делают невозможным пребывание обвиняемых на свободе. Давление на свидетелей - доказано. Один из свидетелей сообщил новые обстоятельства, что даже в этом году на него оказывалось давление одним из обвиняемых", - прокомментировал решение суда прокурор Офиса генпрокурора Александр Сафарян.

Согласно решению суда, Мангер и Левин будут находиться в СИЗО до 19 декабря этого года.

Адвокаты просили выбрать альтернативную меру пресечения - домашний арест.

"Тем более свидетели уже были допрошены на заседании. Риск давления отпал", - сказал адвокат Мангера.

Обвиняемый Владислав Мангер заявил: "Я в СИЗО нахожусь 2,5 года. Я за это время насмотрелся там много. Зачем я 50 лет честно работал? Зачем честно жить, честно работать?"

Алексей Левин, также обвиняемый сказал, что не боится приговора и просит у суда назвать сроки его нахождения под стражей: "Я прошу у суда назвать мне разумные сроки. Я не боюсь приговора и готов к этому. Но уже почти 3 года. Скажите мне какой-то срок. Ну я вижу, что выходят люди и за коррупцию, и за ДТП. Ну кого же выпускают? Ну что я такого сделал?"

Следующее заседание суда по делу Екатерины Гандзюк состоится 11 ноября, где должны допросить свидетелей со стороны защиты. В деле их 102.