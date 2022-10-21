Суд продлил арест Мангеру и Левину, обвиняемым по делу об убийстве активистки Гандзюк
Суд оставил Мангера и Левина, обвиняемых по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, под стражей на 2 месяца
Об этом информирует Общественное.
21 октября Днепровский районный суд Киева еще на два месяца оставил под стражей Владислава Мангера и Алексея Левина, обвиняемых по делу об убийстве активистки херсонской Екатерины Гандзюк.
"Я считаю это полностью законное решение. Доказаны все риски, которые делают невозможным пребывание обвиняемых на свободе. Давление на свидетелей - доказано. Один из свидетелей сообщил новые обстоятельства, что даже в этом году на него оказывалось давление одним из обвиняемых", - прокомментировал решение суда прокурор Офиса генпрокурора Александр Сафарян.
Согласно решению суда, Мангер и Левин будут находиться в СИЗО до 19 декабря этого года.
Адвокаты просили выбрать альтернативную меру пресечения - домашний арест.
"Тем более свидетели уже были допрошены на заседании. Риск давления отпал", - сказал адвокат Мангера.
Обвиняемый Владислав Мангер заявил: "Я в СИЗО нахожусь 2,5 года. Я за это время насмотрелся там много. Зачем я 50 лет честно работал? Зачем честно жить, честно работать?"
Алексей Левин, также обвиняемый сказал, что не боится приговора и просит у суда назвать сроки его нахождения под стражей: "Я прошу у суда назвать мне разумные сроки. Я не боюсь приговора и готов к этому. Но уже почти 3 года. Скажите мне какой-то срок. Ну я вижу, что выходят люди и за коррупцию, и за ДТП. Ну кого же выпускают? Ну что я такого сделал?"
Следующее заседание суда по делу Екатерины Гандзюк состоится 11 ноября, где должны допросить свидетелей со стороны защиты. В деле их 102.
- Напомним, 31 июля 2018 года неизвестное облило Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Ожоги составили более 30% тела. 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась на 34-м году жизни.
- В ходе судебного заседания обвиняемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк Игорь Павловский заявил, что заказчиком убийства был глава Херсонской ОГА Владислав Мангер.
- Суд Киева арестовал Владислава Мангера и Алексея Левина как фигурантов по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Киевский апелляционный суд до 11 декабря 2021 года оставил под стражей экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, обвиняемых в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
- 11 мая 2021 года Днепровский районный суд Киева оставил подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей.
- 31 июля 2021 года киевская патриотическая молодежь вывесила на пешеходном мосту через Аллею Героев Небесной Сотни, возвышающуюся над столичным Майданом Незалежности, растяжку с обращением к действующему главе Украинского государства Владимиру Зеленскому.
- 24 марта этого года в Херсоне российские военные обокрали квартиру, где раньше жила Екатерина Гандзюк.
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