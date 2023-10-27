Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Суд продлил арест Коломойского

Суд продлил арест Коломойского

27 октября, 2023 пятница
15:58
Общество

В пятницу, 27 октября, Шевченковский райсуд Киева продлил до 2 декабря арест бизнесмена Игоря Коломойского

Об этом сообщает Еспресо.

Сторона обвинения подала ходатайство о продлении Коломойскому срока содержания под стражей. Дело рассматривала судья Елена Мелешак.

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей подозреваемого Коломойского Игоря Валерьевича в рамках досудебного расследования до 2 декабря 2023 года", - объявила судья Елена Мелешак.

На заседании присутствовали сам Коломойский, его адвокаты и пресса.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы отмывал через компании в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойскому и Боголюбову и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 года США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 млрд грн.

Позже, 7 ноября того же года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых Укрнафта и Укртатнафта. При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

2 сентября 2023 года СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что в делах о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Однако издание "Цензор.Нет" опубликовало видео избрания Коломойскому меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд. На следующий день ему и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

8 сентября стало известно, что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов. Впоследствии СБУ проинформировала, что бизнесмену объявили третье подозрение по поводу незаконного завладения 5,8 млрд грн.

В понедельник, 25 сентября, в Киевском апелляционном суде прошло заседание по делу Коломойского. Его посетили бывший глава МКИП Александр Ткаченко и телеведущие телеканала "1+1", которые согласились взять олигарха на поруки.

6 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Коломойскому.

18 октября суд перенес заседание по болезни судьи.

24 октября, Шевченковский райсуд Киева отклонил ходатайство адвокатов Коломойского об изменении меры пресечения, оставив его под арестом.

Новости
Украина
Игорь Коломойский
Читайте также:
поліція ілюстративне
27 октября, 2023 пятница
У жены и тещи замглавы Нацполиции Тишлека есть российские паспорта, - Bihus.info
Олег Царьов
27 октября, 2023 пятница
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
відновлення Херсонщини
27 октября, 2023 пятница
Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.31
    Покупка 37.31
    Продажа 38
  • EUR
    Покупка 39.47
    Продажа 40.51
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
28 октября
02:24
Ночная атака РФ на Украину: в Днепре слышны звуки взрывов
02:20
Кислица в ООН выразил убеждение, что "влечение справедливости" догонит Россию
01:52
Незаконно осужденный заместитель председателя Меджлиса Джеляла этапируют в Сибирь
01:02
Три страны призвали к быстрому прогрессу в нормализации отношений между Сербией и Косово
00:56
Пентагон
Сдерживание противников и уверенность партнерам: США будут разрабатывать новый тип ядерной бомбы
00:50
Эксклюзив
Под больницей в Газе ХАМАС построил подземный город: вицеспикер Кнессета о начале сухопутной операции Израиля
00:39
"Смерть" Путина – это предвыборная технология, - Данилов
00:29
Генасамблея ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом
00:08
НАТО должна быть готова к угрозе от России, - минобороны Германии
2023, пятница
27 октября
23:59
Эксклюзив
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон был в состоянии дипломатического шпагата: политолог о визите лидера Франции в Израиль и Палестину
23:56
Дебютный ассист Малиновского принес "Дженоа" победу над "Салернитаной"
23:46
Неформально в Конгрессе говорят о возможности участия армии США в новых конфликтах, – член комитета ВР по нацбезопасности
23:25
Эксклюзив
Климкин объяснил, почему Кремль публично принимает представителей ХАМАС
23:00
Эрдоган призвал турок выходить на митинг солидарности с Палестиной
22:58
Ежедневно в Сумской области 100 украинцев въезжают из РФ, - Госпогранслужба
22:46
Эксклюзив
Владимир Огрызко
После ответа Израиля ХАМАСа, Запад должен изменить позицию по ударам Украины по территории РФ, - Огрызко
22:45
Байден встретился с главой МИД Китая
22:12
Болгария обвинила Венгрию и Сербию в финансировании "военной машины" Путина
22:09
Вредят боеготовности и подрывают дисциплину: в армии Южной Кореи запретили однополые отношения
21:59
Клуб Бундеслиги расторг контракт с футболистом, поддержавшим Палестину, - СМИ
21:55
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ отрабатывают новую военную стратегию на следующий год: это предпосылка для активных наступательных действий. Военные итоги недели
21:39
В порты Большой Одессы по временному коридору под загрузку зашли 11 судов, - Кубраков
21:31
Обновлено
ЦАХАЛ заявил о начале сухопутной операции в Газе
21:30
Обновлено
Олег Царёв
В Ялте стреляли в коллаборанта Царева, СМИ пишут об операции СБУ
21:09
Зеленский провел военный кабинет: обсудили ситуацию по основным направлениям фронта, среди них Авдеевка и Марьинка
20:39
Обновлено
Россияне ударили по центру Херсона: по меньшей мере 7 раненых
20:13
Матеуш Моравецкий
Моравецкий: партия власти надеется получить мандат на формирование правительства
20:06
На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию детей из трех громад
20:04
Датчик слежения, найденный в кортеже Дуды, могли установить спецслужбы РФ, - СМИ
20:03
OPINION
Без участия представителей власти "спецоперации" мародеров были бы невозможны
20:03
Обзор
Украинский след "Королевы Боудики": что посмотреть на выходных
19:50
Наземная операция в Газе будет продолжительной: министр обороны Израиля объяснил почему
19:45
РФ подготовила информационную атаку против министра обороны Умерова, - ГУР
19:28
Усик прилетел в Саудовскую Аравию. Здесь пройдет бой Фьюри – Нганну
19:28
Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
19:22
Эксклюзив
Мишель заявил, что Украина обязательно получит 50 млрд евро от ЕС, – корреспондентка Еспресо
19:10
Инфографика
ПВО сбила 3 российские ракеты Х-59 над Николаевщиной
19:00
Обзор
Победные новости 611-го дня войны: в оккупированном Севастополе взорвался противоминный российский катер, а словенская фирма тайно поставляет в Украину беспилотники для наблюдения
18:56
Около 600 жителей области находятся в плену РФ, - Запорожская ОВА
18:49
OPINION
"Нам нужно создать Министерство Любви украинцев к украинцам", - Николай Княжицкий
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV