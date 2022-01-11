Суд продлил арест экс-коменданта "Изоляции" Куликовского до февраля 2022 года
Шевченковский районный суд Киева продлил арест экс-коменданта тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского еще на месяц
Об этом говорится в материалах суда, передает РБК-Украина.
"В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить по основаниям в нем приведенным. Подозреваемый и его защитник в судебном заседании против удовлетворения ходатайства следователя не возражали", - сообщили на заседании.
Денис Куликовский будет находиться под арестом до 2 февраля. В течение этого времени следствие намерено допросить бывших узников "Изоляции", назначить экспертизы для определения причиненного им морального вреда.
Также на суде отметили, что на свободе экс-комендант тюрьмы российских наемников сможет уничтожить документы и скрыться от ответственности, ведь жена и ребенок Дениса Куликовского до сих пор находятся на временно оккупированной территории Донбасса.
В определении суда отмечено, что после своего задержания на допросах подозреваемый признал вину и дал показания.
- Напомним, 9 ноября в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского, который убивал, избивал, насиловал и пытал током пленных.
- Преступнику объявили подозрения в торговле людьми, нарушении законов войны, создании террористической организации и участии в незаконных вооруженных формированиях.
- 10 ноября Приморский суд Мариуполя арестовал Куликовского на 60 дней без права внесения залога.
- На суде он заявил, что живет в Киеве с 2019 года.
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