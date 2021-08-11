Суд признал заявления нардепа Лерос о брате Ермака недостоверной информацией

Об этом сообщили изданию Интерфакс-Украина в суде.

"Суд признал недостоверной информацию и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Ермака, распространенную на странице Лерос в Fаcebook, а именно:" Видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонки ( привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве ", - отметили в суде.

Там добавляют, что суд обязал Лероса опровергнуть информацию о Ермаке путем размещения в Fаcebook текста следующего содержания: "Распространенная мной информация о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении" продажи "государственных должностей является недостоверной и не соответствует действительности ".