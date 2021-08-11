Суд признал заявления нардепа Лерос о брате Ермака недостоверной информацией
Киевский апелляционный суд рассмотрел иск Дениса Ермака против народного депутата Гео Лероса и отменил решение Печерского райсуда и удовлетворил требования истца
Об этом сообщили изданию Интерфакс-Украина в суде.
"Суд признал недостоверной информацию и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Ермака, распространенную на странице Лерос в Fаcebook, а именно:" Видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонки ( привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве ", - отметили в суде.
Там добавляют, что суд обязал Лероса опровергнуть информацию о Ермаке путем размещения в Fаcebook текста следующего содержания: "Распространенная мной информация о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении" продажи "государственных должностей является недостоверной и не соответствует действительности ".
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР через видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Лерос.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака.
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лерос по представлению главы ОПУ Ермака.
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях .
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от "Слуги народа" Гео Лерос приехали сотрудники Службы безопасности Украины.
- 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи , на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку.
- Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Лероомс, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в НАБУ.
- Адвокат Маси Найем заявил, что переквалификация дела пленок Ермака в мошенничестве свидетельствует о том, что полиция будет расследовать исключительно факт записей, а брат главы Офиса президента будет свидетелем.
- Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником должностного лица Офиса президента Украины Дениса Ермака.
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