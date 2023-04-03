Об этом сообщает корреспондентка Общественного .

Отмечается, что в связи с истечением сроков давности дела Медведя освободили от наказания.

Издание отмечает, что Александр Медведь, по версии прокуратуры, является титушкой - исполнителем похищения Юрия Вербицкого. Его судят восьмой год подряд, в частности, за это время четырежды сменился состав суда и трижды рассмотрение дела начинали заново.

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Сообщается, что в общей сложности следствию известно о по меньшей мере 16 причастных к этому преступлению. Также суд постановил взыскать с Медведя в пользу другого потерпевшего по этому делу, Игоря Луценко, 248 тысяч гривен.

Александр Медведь в зале суда заявил, что он не считает себя виновным и решением суда не удовлетворен, будет подавать апелляцию. Прокурор тоже не удовлетворен решением суда и будет его обжаловать.

Справка

Юрий Вербицкий родился 25 августа 1963 года во Львове. Сейсмолог, кандидат наук. Увлекался альпинизмом. Активист Евромайдана. Был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток.

22 января 2014 г. тело Вербицкого было найдено в окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области со следами пыток.