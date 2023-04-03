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Суд признал виновным Александра Медведя в похищении активиста Революции Достоинства Юрия Вербицкого

3 апреля, 2023 понедельник
14:29
Криминал

Шевченковский районный суд Киева признал виновным Александра Медведя в похищении активиста и участника Революции Достоинства Юрия Вербицкого и назначил ему 5 лет лишения свободы

Об этом сообщает корреспондентка Общественного .

Отмечается, что в связи с истечением сроков давности дела Медведя освободили от наказания.

Издание отмечает, что Александр Медведь, по версии прокуратуры, является титушкой - исполнителем похищения Юрия Вербицкого. Его судят восьмой год подряд, в частности, за это время четырежды сменился состав суда и трижды рассмотрение дела начинали заново.

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Сообщается, что в общей сложности следствию известно о по меньшей мере 16 причастных к этому преступлению. Также суд постановил взыскать с Медведя в пользу другого потерпевшего по этому делу, Игоря Луценко, 248 тысяч гривен.

Александр Медведь в зале суда заявил, что он не считает себя виновным и решением суда не удовлетворен, будет подавать апелляцию. Прокурор тоже не удовлетворен решением суда и будет его обжаловать.

Справка

Юрий Вербицкий родился 25 августа 1963 года во Львове. Сейсмолог, кандидат наук. Увлекался альпинизмом. Активист Евромайдана. Был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток.

22 января 2014 г. тело Вербицкого было найдено в окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области со следами пыток.

  • 1 декабря сообщалось, что экс-главу ГАИ будут судить за организацию незаконного препятствования проведению митингов, в частности Автомайдана, а также за подделку документов.
  • Позже, 26 декабря, стало известно, что бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сивковича будут судить за разгон студенческого Майдана.
  • 20 февраля адвокат семей Майдана Титич заявил, что у большинства преступлений истекли сроки привлечения к ответственности, суды умышленно допускали нарушения.
  • 27 февраля сообщалось, что экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Майдана 20 февраля 2014 года.
Общество
Дела Майдана
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