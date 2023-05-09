Суд признал Трампа виновным в попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл
Суд признал, что Дональд Трамп весной 1996 года предпринял попытку изнасилования в отношении Э. Джин Кэрролл - он должен возместить жертве $5 млн.
Об этом пишет CNN.
Федеральное жюри Манхэттена признало, что Дональд Трамп весной 1996 года совершил сексуальное насилие над Э. Джин Кэрролл в гардеробном роскошном универмаге.
Жюри федерального суда Манхэттена также признало Дональда Трампа виновным в клевете по гражданскому иску, поданной писательницей Э. Джин Кэрролл.
Трамп должен выплатить почти 3 миллиона долларов возмещения Кэрролл за то, что она успешно доказала ее иск о клевете.
Было также установлено, что Трамп должен выплатить около 2 миллионов долларов США в качестве компенсации за ее гражданский иск, доведя общую сумму до 5 миллионов долларов.
Кэрролл утверждала, что изнасилование произошло в 1996-м, когда она встретилась с Трампом в универмаге в Нью-Йорке. Между ними начался разговор, и он предложил ей примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине. Когда Кэрролл согласилась, Трамп прошел вместе с ней в гардероб, где, по словам писательницы, изнасиловал ее.
Трамп обвинения отвергал, настаивая, что Кэррол оговорила его, чтобы продать больше книг.
- Напомним, 4 апреля экспрезиденту США Дональду Трампу официально предъявлено уголовное обвинение в причастности к незаконной выплате за сокрытие информации, которая могла повредить его предвыборной кампании. Адвокат заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) $130 тыс. за молчание о романе с Трампом. Средства были перечислены из избирательного фонда, являющегося нарушением закона.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное