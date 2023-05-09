Суд признал Трампа виновным в попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл

Об этом пишет CNN.

Федеральное жюри Манхэттена признало, что Дональд Трамп весной 1996 года совершил сексуальное насилие над Э. Джин Кэрролл в гардеробном роскошном универмаге.

Жюри федерального суда Манхэттена также признало Дональда Трампа виновным в клевете по гражданскому иску, поданной писательницей Э. Джин Кэрролл.

Трамп должен выплатить почти 3 миллиона долларов возмещения Кэрролл за то, что она успешно доказала ее иск о клевете.

Было также установлено, что Трамп должен выплатить около 2 миллионов долларов США в качестве компенсации за ее гражданский иск, доведя общую сумму до 5 миллионов долларов.

Кэрролл утверждала, что изнасилование произошло в 1996-м, когда она встретилась с Трампом в универмаге в Нью-Йорке. Между ними начался разговор, и он предложил ей примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине. Когда Кэрролл согласилась, Трамп прошел вместе с ней в гардероб, где, по словам писательницы, изнасиловал ее.

Трамп обвинения отвергал, настаивая, что Кэррол оговорила его, чтобы продать больше книг.