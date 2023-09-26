Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

26 сентября, 2023 вторник
23:53
Криминал Дональд Трамп

Суд штата Нью-Йорк признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве в деле по иску генпрокурора штата Летиции Джеймс

Об этом сообщает Reuters.

Решение принял судья суда штата Нью-Йорк Артур Энгорон.

В сентябре 2022 года Джеймс подала в суд, обвинив Трампа и его компанию Trump Organization во лжи в течение 10 лет относительно стоимости активов и размеров капитала с целью получить лучшие условия банковских займов и страхования.

По данным генпрокурора, Трамп завысил свое состояние на $2,23 млрд, а по одному из показателей – на $3,6 млрд.

К активам, стоимость которых Трамп завышал, относятся, в частности, имение Мар-а-Лаго во Флориде, пентхаус в Trump Tower на Манхэттене, а также различные офисные здания и поля для гольфа.

Судья Энгорон сказал, что Джеймс установила ответственность Трампа за ложную оценку нескольких объектов недвижимости, в частности Мар-а-Лаго и пентхауса, и упрекнул Трампа в том, что он оправдывался показаниями, которые "не имели никаких оснований ни в законе, ни в фактах".

"Он утверждает, что если стоимость имущества выросла за годы, прошедшие после представления (финансовой отчетности), тогда цифры не были завышенными. Он также, похоже, намекает, что цифры не могли быть завышены, поскольку он мог найти "покупателя из Саудовской Аравии ", который уплатил бы любую предложенную цену", – сообщил Энгорон.

Судья принял решение на этапе рассмотрения дела, известном как упрощенное судопроизводство, - за несколько дней до судебного разбирательства по иску генпрокурора.

Судебное заседание назначено на 2 октября, процесс может затянуться до декабря.

Ранее, 31 августа, прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призвала суд признать Трампа мошенником еще до слушаний в суде

Новости
Дональд Трамп
США
Читайте также:
26 сентября, 2023 вторник
В Мариуполе неизвестные ударили российского политика ломом по голове
Міжнародний кримінальний суд, голова Петр Хофманський
25 сентября, 2023 понедельник
Ордер на арест Путина: РФ объявила в розыск главу Международного уголовного суда
осінній дощ
26 сентября, 2023 вторник
Дожди и прохлада ждут украинцев: синоптик Наталья Диденко рассказала когда именно
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.56
    Покупка 37.56
    Продажа 38.26
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.08
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
27 сентября
01:37
Взрывы прогремели в Подмосковье. Очевидцы пишут о пожаре в районе аэродрома
01:00
Из-за глобального потепления в Антарктиде начали расти цветы
00:59
Польше доверили проведение Суперкубка УЕФА
00:33
"Барселона" неожиданно потеряла очки в матче с "Мальоркой" в Ла Лиге
2023, вторник
26 сентября
22:31
Эксклюзив
В Defence Express рассказали, когда и сколько Украина может получить ракет ATACMS
22:06
Спикер парламента Канады заявил об отставке после скандала во время визита Зеленского
21:52
Залужный проинформировал генералов США Милли и Брауна о нуждах ВСУ
21:31
Укрзализныця запускает рейсы в Польшу, Чехию и Германию в сотрудничестве с иностранными компаниями
21:23
Аналитика
Сергей Згурец
Начинается настоящая конкуренция между иностранными производителями в поставках новых вооружений для ВСУ. Колонка Сергея Згурца
21:05
Зеленский пообещал новые санкции против России: украинские и международные
20:30
Обновлено
После ночных обстрелов из украинского порта временным коридором вышел очередной сухогруз, - Reuters
20:02
Оккупанты готовятся раздавать "лицензии" на добычу полезных ископаемых в Донецкой области, - ЦНС
20:00
Грузия запретила вывозить автомобили из стран Евросоюза в Россию и Беларусь
19:59
Суд избрал меру пресечения главе правления Полтавского ГОКа: залог один из крупнейших в истории Украины
19:49
Обновлено
Россияне разбили паромный пункт пропуска на границе с Румынией: на момент атаки там был автобус с детьми
19:41
Апелляция ВАКС оставила судью Князева под стражей, но уменьшила залог
19:37
Родственники погибших на Майдане требовали, чтобы Зеленский дал разрешение на создание военного кладбища
19:02
Силы обороны нанесли 12 ударов по точкам сосредоточения войск и техники противника, - Генштаб
18:53
Вместо Paint или игры в Сапера дети будут изучать ИИ и программирование: Минцифры запускает новый проект в Дии
18:52
Эксклюзив
В ГПСУ разъяснили, какой вид ответственности будет ждать военнообязанных, незаконно выехавших за границу
18:52
Основатель банды "Восток" террорист Ходаковский утверждает, что попал под обстрел HIMARS
18:44
Пережить еще одну зиму войны: Норвегия передала Украине пакет помощи более чем на $90 млн
18:43
Вышеградская группа призвала Украину отозвать жалобу в ВТО по поводу ограничения на импорт украинского зерна
18:26
Зеленский встретился с президентом Нацсовета Австрии: обсудили Формулу мира и участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины
18:25
Правительство приняло программу "Единство в разнообразии": Шмыгаль заявил, что это последний шаг для дальнейшей интеграции в ЕС
18:22
Новости компаний
С 1 октября вводится ответственность за торговлю без кассовых аппаратов: как "СМАРТ КАССА" облегчает жизнь бизнесу
18:14
Эксклюзив
В райсовете сообщили, что россияне пытаются размещать ПВО за пределами Бердянска, чтобы местные не помогали корректировать ВСУ
18:07
Шойгу заявил, что цели "спецоперации" можно реализовать до 2025 года
17:56
Египет ведет переговоры о покупке миллиона тонн пшеницы у РФ, - Bloomberg
17:53
"Золотая Юла 2023": стали известны еще 8 победителей, среди них поэт Издрык
17:42
В Мариуполе неизвестные ударили российского политика ломом по голове
17:40
Эксклюзив
Экс-нардеп считает переход АЭС на американское ядерное топливо фактором, который поможет нам пройти зиму
17:39
Дожди и прохлада ждут украинцев: синоптик Наталья Диденко рассказала когда именно
17:37
Обновлено
Оборонный комитет парламента Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
17:25
УЕФА допустил к соревнованиям юниорские сборные России: без гимна, флага и формы
17:24
"Украина – страна супергероев": НБУ выпустил памятную монету с благодарностью энергетикам
17:18
В полку Калиновского предложили создать белорусский батальон в составе Литовско-польско-украинской бригады
17:07
Эксклюзив
ВСУ: на юге враг подтягивает резервы, потому что боится прорыва
17:05
Жители оккупированного Крыма призывают к скорейшему приходу ВСУ
16:59
Николай Княжицкий
Решение зернового кризиса пытаются найти в Вильнюсе, - член делегации Николай Княжицкий
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV