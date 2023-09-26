Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Об этом сообщает Reuters.

Решение принял судья суда штата Нью-Йорк Артур Энгорон.

В сентябре 2022 года Джеймс подала в суд, обвинив Трампа и его компанию Trump Organization во лжи в течение 10 лет относительно стоимости активов и размеров капитала с целью получить лучшие условия банковских займов и страхования.

По данным генпрокурора, Трамп завысил свое состояние на $2,23 млрд, а по одному из показателей – на $3,6 млрд.

К активам, стоимость которых Трамп завышал, относятся, в частности, имение Мар-а-Лаго во Флориде, пентхаус в Trump Tower на Манхэттене, а также различные офисные здания и поля для гольфа.

Судья Энгорон сказал, что Джеймс установила ответственность Трампа за ложную оценку нескольких объектов недвижимости, в частности Мар-а-Лаго и пентхауса, и упрекнул Трампа в том, что он оправдывался показаниями, которые "не имели никаких оснований ни в законе, ни в фактах".

"Он утверждает, что если стоимость имущества выросла за годы, прошедшие после представления (финансовой отчетности), тогда цифры не были завышенными. Он также, похоже, намекает, что цифры не могли быть завышены, поскольку он мог найти "покупателя из Саудовской Аравии ", который уплатил бы любую предложенную цену", – сообщил Энгорон.

Судья принял решение на этапе рассмотрения дела, известном как упрощенное судопроизводство, - за несколько дней до судебного разбирательства по иску генпрокурора.

Судебное заседание назначено на 2 октября, процесс может затянуться до декабря.

Ранее, 31 августа, прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призвала суд признать Трампа мошенником еще до слушаний в суде