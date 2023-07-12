Об этом сообщили на странице Национального центра Александра Довженко.

В центре отметили, что общественный интерес к этому делу не дал ему "захлебнуться".

Мы благодарны нашим сторонникам за общественный контроль. Именно общественный интерес и включенность не дал делу захлебнуться", – говорится в сообщении.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины также отреагировали на решение суда и отметили, что "сохранение культурного наследия – задача каждого из нас".

Что известно о реорганизации Довженко-Центра

17 августа 2022 года стало известно, что Госагентство по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. Учреждение подчеркнуло, что это решение де-факто означает ликвидацию центра. На следующий день Минкульт инициировал обсуждение с Госкино и Кабмином по сохранению целостности фонда. Уже 14 сентября петиция в Кабмин об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала 25 тысяч голосов поддержки. 2 ноября 2022 года сообщили, что и. о. гендиректора Довженко-Центра Елену Гончарук отстранили от обязанностей. Госкино назначило на эту должность профессионального кризисного менеджера. Впоследствии стало известно, что новое и. о. руководителя Довженко-Центра Юлия Каждан в соцсетях рассказывает о своем профессионализме в кризисной психологии и работе с эмоциями и предлагает услуги гипноза за 1600 грн. Также "Следствие.Инфо" узнало, что она раньше занималась бухгалтерским учетом и основала кинологический центр, а к киноиндустрии не имеет никакого отношения. 10 ноября СБУ провела обыски в здании Центра по делу о злоупотреблении властью бывшим руководителем учреждения. Кроме СБУ, в обыске участвовали представители прокуратуры и полиции. 12 ноября под зданием Довженко-Центра состоялась акция "Движ волеизъявления", участники которой собрались, чтобы высказать свою позицию относительно событий вокруг учреждения. 15 ноября министр культуры Александр Ткаченко объявил об остановке реорганизации Довженко-Центра. 17 ноября стало известно, что и. о. руководителя Довженко-Центра Каждан уволилась , объяснив это "буллингом". Госкино избрало нового и. о. главы Довженко-Центра – режиссера, кинокритика, члена международной федерации кинопрессы FIPRESCI Андрея Алферова. За неделю до нового года Государственное агентство Украины по кино объявило конкурс на должность генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко". В Довженко-Центре в конце 2022 года отмечали , что ни один из разрушительных процессов, начатых Госкино, до сих пор не остановлен.

6 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии, избравшей нового руководителя "Довженко-центра" - им стала Елена Гончарук. Но Государственное агентство по кино не подписало контракт с Еленой Гончарук.

30 июня Госкино заявило, что согласно новому приказу Государственного агентства по кино Национальный центр Александра Довженко не будет реорганизован .