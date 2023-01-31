Суд признал необоснованным подозрение Коболеву по делу о премировании

Об этом в Facebook сообщил адвокат Алексей Носов.

Отмечается, что согласно постановлению об отказе в избрании меры пресечения суд не установил никаких рисков препятствования уголовному производству — все перечисленные прокурором риски нивелируются добровольным возвращением Коболева в Украину.

Также ВАКС установил, что Наблюдательный совет сознательно принял решение о премировании и не испытывал давления со стороны чиновника.

Также отмечается, что за пять лет следствия по делу члены наблюдательного совета, в том числе его председатель, допрошены не были.

Кроме того, судья признал манипулятивным утверждение, что большинство членов наблюдательного совета являются иностранцами, а потому не владеют знаниями украинского законодательства.

Эти утверждения судья признал противоречащими идее корпоративного управления в акционерных обществах и дискредитирующими роль международных экспертов в составе надзорных и контролирующих органов.

Кроме того, ограничения порядка установления премий уполномоченными на это субъектами на действия Коболева в НАК не распространялись.

"Это постановление регулирует ограничение по порядку установления премий уполномоченными на это субъектами, а не процедуру инициирования такой премии другими лицами. А поскольку установление размера премий председателю правления относится к исключительной компетенции наблюдательного совета, нарушения требований не было", — пояснил правозащитник.

Относительно установления размера премии судья установил, что это является исключительной компетенцией наблюдательного совета компании.

"Суд не установил наличие у Андрея Коболева полномочий, предоставлявших ему возможность влиять на принятие решений по установлению размера его вознаграждения", - отметил Носов.

САП уже подала апелляционную жалобу по решению ВАКС. Ее будет рассматривать Апелляционная палата ВАКС, которая должна принять окончательное решение по вопросу избрания меры пресечения.

19 января НАБУ и САП сообщили о подозрении Коболеву.

НАБУ и САП просили суд применить к Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 365 млн гривен. А нардеп Ярослав Железняк был готов взять на поруки экс-главу Нафтогаза. В мае 2018 года вопреки требованиям законодательства Коболев как глава Нафтогаза издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. По мнению следствия, эта сумма существенно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

23 января ВАКС оставил ходатайство о содержании под стражей экс-председателя Нефтегаза Коболева без удовлетворения.

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