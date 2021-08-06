Суд признал недействительным договор, по которому рейдеры захватили акции "Укрэнергосбыта"

"Мы получили удовлетворение всех требований, которые мы заявляли в апелляционный суд. Конечно, мы довольны, но надо дождаться окончательного решения, полный текст, чтобы мы могли его проанализировать", - заявил адвокат компании "Укрэнергосбыт" Александр Мартыновский.

Напомним, что природный газ объемом 305 000 кубометров стоимостью почти 2 миллиарда гривен был выведен из государственных хранилищ осенью прошлого года из-за "мирового соглашения", принятого Хозяйственным судом города Киева. Выгодоприобретателем назначили фиктивную фирму "Профигаз", а сама сделка стала возможной именно из-за рейдерского захвата акций компании "Укрэнергосбыт". После победы в апелляции исполнительные органы должны выполнить решение суда и вернуть акции реальным владельцам - обществу ТДМК.