Суд признал нарушения в закупках Минобороны 1 млн продуктовых наборов для ВСУ на 430 млн грн

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Речь идет о незаконности положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих ВСУ, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческим обществом.

Была предусмотрена закупка миллиона продуктовых наборов на общую сумму 430 млн грн.

"Указанным дополнительным соглашением к договору предусмотрена закупка продуктовых наборов, которые не отвечают установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают должное удовлетворение потребностей для лиц такой категории. Кроме того, этим соглашением засвидетельствован факт принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции", - рассказали в ОГП. .

Суд признал, что заключение такого дополнительного соглашения в договор состоялось с нарушением требований действующего законодательства и противоречит интересам государства.

Другие скандалы с закупками Минобороны

21 января издание Зеркало недели сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. Позже этот скандал получил название "яйца по 17 грн". Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

10 августа журналисты опубликовали расследование, согласно которому Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа". Министр обороны Резников заключил пари с депутатом Радиной и журналистом Ткачем: он уйдет с должности главы МО, если факт поставок летних курток вместо зимних будет доказан. Если же на самом деле было поставлено 180 тысяч зимних курток, а не летних, то Радина должна сложить мандат, а журналист "Украинской правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на три года прекратить работать по специальности.