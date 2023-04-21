Суд признал ложью, что "Яценюк украл деньги проекта "Стена"

О соответствующем судебном решении на своем Facebook сообщила пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо.

"Этот деятель Олег Соскин в 2020 году в статье на "Главреде" наговорил на судебный иск. В частности, заявил, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк "Украл деньги проекта "Стена", - написала Лаппо.

Признать распространенную информацию "недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию", – отмечается в судебном решении.

По словам Лаппо, почти три года ушло на то, чтобы в судебном порядке доказать, что слова Соскина ложны.

"Имеем яркий пример, как легко в информационное пространство запустить безосновательное дерьмо, подпитывая тысячи фейкометов, и сколько времени нужно, чтобы восстановить справедливость", - отметила в сообщении пресс-секретарь, добавив, что "справедливость стоит того".