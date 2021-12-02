Суд признал экс-главу "Правого сектора" Тарасенко виновным в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ
Шевченковский районный суд признал виновным в соучастии в убийстве депутата Госдумы России Дениса Вороненкова бывшего руководителя "Правого сектора" Ярослава Тарасенко
Об этом сообщает "Граты".
Следствие установило, что в марте 2017 года в центре Киева депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убил из пистолета доброволец из батальона "Донбасс" Павел Паршов. Телохранитель депутата застрелил киллера на месте.
По версии правоохранителей, Тарасенко был водителем у киллера. Коллегия также признала его виновным в незаконном хранении огнестрельного пистолета, найденного при обыске. Суд приговорил Тарасенко к 12 годам лишения свободы.
Коллегия оправдала второго подсудимого – харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом накануне убийства. По решению коллегии, его вина не доказана.
Как сообщает издание, дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных. Процесс длился более трех лет.
- Напомним, 27 октября 2021 года в Сумах неизвестный застрелил активиста "Правого сектора" Александра Иванину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.19
Покупка 27.19Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.71Продажа 31.12
- Актуальное
- Важное