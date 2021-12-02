Суд признал экс-главу "Правого сектора" Тарасенко виновным в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ

Об этом сообщает "Граты".



Следствие установило, что в марте 2017 года в центре Киева депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убил из пистолета доброволец из батальона "Донбасс" Павел Паршов. Телохранитель депутата застрелил киллера на месте.



По версии правоохранителей, Тарасенко был водителем у киллера. Коллегия также признала его виновным в незаконном хранении огнестрельного пистолета, найденного при обыске. Суд приговорил Тарасенко к 12 годам лишения свободы.



Коллегия оправдала второго подсудимого – харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом накануне убийства. По решению коллегии, его вина не доказана.



Как сообщает издание, дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных. Процесс длился более трех лет.

Напомним, 27 октября 2021 года в Сумах неизвестный застрелил активиста "Правого сектора" Александра Иванину.