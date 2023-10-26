Суд признал, что УПЦ (МП) незаконно пользуется имуществом Елецкого монастыря в Чернигове

Об этом пишет Министерство культуры и информационной политики .

"Сегодня, 26 октября 2023 года, Хозяйственный суд Черниговской области принял решение по делу по иску Управления Черниговской епархии Украинской православной церкви к Национальному архитектурно-историческому заповеднику "Чернигов Древний" и отказал в удовлетворении исковым требованиям по признанию договора .

Суд согласился с позицией МКИП, поэтому отныне договор о безвозмездном пользовании комплексом сооружений с 2016 года недействителен.

Согласно приговору суда, Управление Черниговской епархии УПЦ с 15 сентября 2021 года до настоящего времени незаконно, без какого-либо правового основания пользуется государственным имуществом – помещением Елецкого монастыря. В состав архитектурного памятника также входят Успенский собор, Северные кельи, Восточные кельи, Юго-западные кельи и Стены с вратами.