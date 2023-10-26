Суд признал, что УПЦ (МП) незаконно пользуется имуществом Елецкого монастыря в Чернигове
В четверг, 26 октября, Хозяйственный суд Черниговской области признал, что УПЦ (МП) незаконно пользуется имуществом Елецкого монастыря
Об этом пишет Министерство культуры и информационной политики .
"Сегодня, 26 октября 2023 года, Хозяйственный суд Черниговской области принял решение по делу по иску Управления Черниговской епархии Украинской православной церкви к Национальному архитектурно-историческому заповеднику "Чернигов Древний" и отказал в удовлетворении исковым требованиям по признанию договора .
Суд согласился с позицией МКИП, поэтому отныне договор о безвозмездном пользовании комплексом сооружений с 2016 года недействителен.
Согласно приговору суда, Управление Черниговской епархии УПЦ с 15 сентября 2021 года до настоящего времени незаконно, без какого-либо правового основания пользуется государственным имуществом – помещением Елецкого монастыря. В состав архитектурного памятника также входят Успенский собор, Северные кельи, Восточные кельи, Юго-западные кельи и Стены с вратами.
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