Суд признал банкротом кондитерскую компанию АВК и начал ликвидацию
Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом кондитерскую компанию АВК и начал процесс ее ликвидации
Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Донецкой области от 8 июля.
"Признать Частное акционерное общество АВК, г.Мариуполь, Донецкая область (87510, Донецкая область, Мариуполь, проспект Лунина, дом 42; код ЕГРПОУ 30482582) банкротом и открыть ликвидационную процедуру в деле сроком на 12 месяцев", - говорится в документе .
В материалах дела говорится, что суд признал значительную задолженность АВК перед кредиторами, среди которых российский "Сбербанк", "Проминвестбанк", "Райффайзен банк Аваль" и финансовая компания "Холастис".
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