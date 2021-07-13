Суд признал банкротом кондитерскую компанию АВК и начал ликвидацию

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Донецкой области от 8 июля.



"Признать Частное акционерное общество АВК, г.Мариуполь, Донецкая область (87510, Донецкая область, Мариуполь, проспект Лунина, дом 42; код ЕГРПОУ 30482582) банкротом и открыть ликвидационную процедуру в деле сроком на 12 месяцев", - говорится в документе .

В материалах дела говорится, что суд признал значительную задолженность АВК перед кредиторами, среди которых российский "Сбербанк", "Проминвестбанк", "Райффайзен банк Аваль" и финансовая компания "Холастис".