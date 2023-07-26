Суд присяжных объявил вердикт по делу о масштабных терактах 2016 года в Брюсселе
Присяжные в Брюсселе во вторник объявили свой вердикт по делу о террористической атаке в городе в 2016 году, в результате которой 32 человека погибли и более трех сотен получили ранения из-за взрывов в метро и аэропорту
Об этом сообщает RTBF.
В общей сложности присяжные признали шестерых из десяти фигурантов дела виновными в убийстве людей во время терактов 2016 года. Среди них и Салах Абдеслам, уже отбывающий пожизненное заключение во Франции за причастность к террористической атаке 2015 года в Париже.
Также на скамье подсудимых оказался Мохамед Абрини – друг детства Абдеслама и уроженец Брюсселя, ушедший из аэропорта после того, как его взрывчатка не сработала. Он был одним из трех подозреваемых, зафиксированных камерами наблюдения.
Еще два фигуранта присяжные не признали виновными в убийствах по террористическим мотивам, в то же время подтвердив их вину в причастности в террористической организации.
Вердикт был оглашен в специально построенном суде с высоким уровнем безопасности в бывшей европейской штаб-квартире НАТО на окраине Брюсселя. На заседании присутствовало около десятка членов семей погибших, большинство из которых не присутствовали на судебном процессе.
Приговоры обвиняемым суд должен быть оглашен в сентябре.
Напомним, террористы, входившие в состав бельгийско-французской ячейки террористической группировки "Исламское государство", совершили нападения на оживленной станции метро рядом со штаб-квартирой ЕС в центре города и в аэропорту Брюсселя в Завентеме.
В результате двух взрывов в аэропорту Брюсселя и третьего взрыва в метро 22 марта 2016 года погибли 15 мужчин и 17 женщин.
Среди жертв были бельгийцы, американцы, голландцы, шведы и граждане Великобритании, Китая, Франции, Германии, Индии, Перу и Польши, многие работали в Брюсселе, где расположены институты ЕС и НАТО.
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