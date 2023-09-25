Суд принял решение уменьшить сумму залога для Коболева

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"В понедельник, 25 сентября, следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство адвоката бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз" и изменил меру пресечения в виде залога в размере 229 248 492 грн (определение АП ВАКС от 02 по 31.03.2003). в виде залога в размере 107 127 044 грн", - говорится в сообщении.

Также до 10 октября Коболев обязан прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следователю судье или суду, сдать паспорта и без разрешения не покидать страну, сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и воздерживаться от контрактов с другими фигурантами дела.

Ранее Коболев написал в Facebook, что суд принял решение снять с него электронный браслет.

"Сегодня следователь судья ВАКС (первая инстанция) принял решение: браслет снять, залог уменьшить до уровня фактически внесенного. Ждем полного текста решения", - заявил Коболев.