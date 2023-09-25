Суд принял решение уменьшить сумму залога для Коболева
Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 25 сентября принял решение снизить сумму залога для эксочельщика НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
"В понедельник, 25 сентября, следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство адвоката бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз" и изменил меру пресечения в виде залога в размере 229 248 492 грн (определение АП ВАКС от 02 по 31.03.2003). в виде залога в размере 107 127 044 грн", - говорится в сообщении.
Также до 10 октября Коболев обязан прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следователю судье или суду, сдать паспорта и без разрешения не покидать страну, сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и воздерживаться от контрактов с другими фигурантами дела.
Ранее Коболев написал в Facebook, что суд принял решение снять с него электронный браслет.
"Сегодня следователь судья ВАКС (первая инстанция) принял решение: браслет снять, залог уменьшить до уровня фактически внесенного. Ждем полного текста решения", - заявил Коболев.
Что известно о деле Коболева
19 января 2023 г. представители НАБУ и САП сообщили Андрею Коболеву о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским "Газпромом" выплаты премий на 229 млн грн. По мнению следствия, эта сумма существенно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн. грн.).
1 марта Апелляционная палата ВАКС применила к Коболеву меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн . Однако 7 марта пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что Коболев не внес залог. 7 марта Коболев заявил , что НАБУ требует увеличить сумму залога с 229 млн грн до 365 млн. Он также отметил, что уже внес 106 млн гривен залога.
14 марта Высший антикоррупционный суд обязал экспредседателя Нефтегаза Андрея Коболева носить электронный браслет и оставил залог в размере 229 млн. гривен.
6 апреля НАБУ начало новое уголовное производство, в котором фигурирует Андрей Коболев. НАБУ начало новое расследование передачи 305 млн куб. м государственного газа фиктивной фирме в 2020 году.
12 апреля следователь судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении сроков досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". 14 апреля ВАКС не удовлетворил повторное ходатайство детективов НАБУ. Того же 14 апреля НАБУ сообщило о завершении расследования по Коболеву.
9 августа меру пресечения Коболеву продлили еще на два месяца.
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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