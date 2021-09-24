Суд принял иск Тупицкого об отмене конкурса на судей КСУ
Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску к Офису президента и комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте президента
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Истцы - экс-судьи КСУ Александр Тупицкий и Александр Касминин, третьи лица - президент Владимир Зеленский и Конституционный Суд.
Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение об объявлении о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента.
Истцы также оспаривают действия по размещению указанного объявление на сайте ОПУ и просят суд обязать комиссию отозвать это объявление.
- Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по квоте президента.
- Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск двух судей Александра Тупицкого и Александра Касминина к Офису президенту и конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов на должность судьи КСУ.
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