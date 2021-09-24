Суд принял иск Тупицкого об отмене конкурса на судей КСУ

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истцы - экс-судьи КСУ Александр Тупицкий и Александр Касминин, третьи лица - президент Владимир Зеленский и Конституционный Суд.

Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение об объявлении о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента.



Истцы также оспаривают действия по размещению указанного объявление на сайте ОПУ и просят суд обязать комиссию отозвать это объявление.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по квоте президента.

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск двух судей Александра Тупицкого и Александра Касминина к Офису президенту и конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов на должность судьи КСУ.