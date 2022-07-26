Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Согласно материалам СБУ, трем террористам так называемой ДНР, которые воевали против Украины на стороне России, вынесли приговор в виде 15 лет лишения свободы.

"Их взяли в плен украинские защитники в конце марта во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Все они входят в незаконное вооруженное формирование российских оккупационных войск", - пишет СБУ.

По данным СБУ, террористы прошли военную обучение во временно оккупированном Донецке и российском Белгороде, а после этого поехали воевать на Харьковщину, где их задержали украинские военные.

"В начале марта фигуранты в качестве "новобранцев" прошли военную подготовку в "лагере", который оккупационные власти обустроили в одной из школ-интернатов Донецка. Там их распределили пулеметчиками и отправили во 2-й взвод 2-й роты 3-го батальона 115-го полка. После этого боевиков отправили в российский Белгород для усиленных тренировок на военной базе, а затем вернули в Украину, перебросив на Харьковское направление, где их вскоре взяли в плен украинские защитники", - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности Украины собрали доказательства, благодаря которым террористов удалось приговорить к реальным срокам заключения по двум статьям – государственная измена (статья 111, ч. 2) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии против Украины (статья 436-2, ч. 1) .

Досудебное расследование провели следователи СБУ в Ивано-Франковской области при оперативном сопровождении Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

В Херсонской области 26 коллаборантов и предателей уже получили сообщение о подозрении.

СБУ сообщила о подозрении судье так называемой "ДНР" за приговор иностранных воинов ВСУ к смертной казни.

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