Суд приговорил троих боевиков террористической организации "ДНР" к 15 годам лишения свободы
Суд приговорил к 15 годам трех боевиков террористической организации "ДНР", которые воевали в составе вооруженных сил России против Украины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Согласно материалам СБУ, трем террористам так называемой ДНР, которые воевали против Украины на стороне России, вынесли приговор в виде 15 лет лишения свободы.
"Их взяли в плен украинские защитники в конце марта во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Все они входят в незаконное вооруженное формирование российских оккупационных войск", - пишет СБУ.
По данным СБУ, террористы прошли военную обучение во временно оккупированном Донецке и российском Белгороде, а после этого поехали воевать на Харьковщину, где их задержали украинские военные.
"В начале марта фигуранты в качестве "новобранцев" прошли военную подготовку в "лагере", который оккупационные власти обустроили в одной из школ-интернатов Донецка. Там их распределили пулеметчиками и отправили во 2-й взвод 2-й роты 3-го батальона 115-го полка. После этого боевиков отправили в российский Белгород для усиленных тренировок на военной базе, а затем вернули в Украину, перебросив на Харьковское направление, где их вскоре взяли в плен украинские защитники", - говорится в сообщении.
Следователи Службы безопасности Украины собрали доказательства, благодаря которым террористов удалось приговорить к реальным срокам заключения по двум статьям – государственная измена (статья 111, ч. 2) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии против Украины (статья 436-2, ч. 1) .
Досудебное расследование провели следователи СБУ в Ивано-Франковской области при оперативном сопровождении Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
- В Херсонской области 26 коллаборантов и предателей уже получили сообщение о подозрении.
- СБУ сообщила о подозрении судье так называемой "ДНР" за приговор иностранных воинов ВСУ к смертной казни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.21
-
EUR
Покупка 38.65Продажа 39.75
- Актуальное
- Важное