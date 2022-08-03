Суд постановил немедленно восстановить Пысанку в должности командира Запорожского военного госпиталя

Об этом сообщает "Суспильное".

Заседание в Запорожском административном суде прошло 2 августа. Суд вынес приговор немедленно возобновить Виктора Пысанка в должности, но без удовлетворения материального возмещения.

"Нужно дождаться официального документа. Но я доволен. Впервые за много дней я понимаю, что правосудие работает", - сказал Виктор Писанко.

В комментарии для журналистов представитель ответчика в суде от Командования Медицинских сил ВСУ сообщил о намерениях подавать апелляцию.

5 апреля Оксана Корчинская, волонтер, рассказала, что приказом командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины Татьяна Остащенко уволена с должности руководителя Запорожского военного госпиталя подполковника медицинской службы ВСУ Виктора Писанко, и это увольнение никак не мотивируют.

Работники Запорожского военного госпиталя, волонтеры и пациенты выступили против увольнения главврача медучреждения Писанко.

Майор, заместитель командира 71-го военного мобильного госпиталя Дмитрий Пилипец считает , что увольнение Виктора Пысанко с должности руководителя Запорожского военного госпиталя является саботажем и диверсией со стороны командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины во время войны с Россией

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