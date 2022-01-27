Суд Польши отказал в экстрадиции основателя оппозиционного телеграмм-канала Nexta в Беларусь
Окружной суд Варшавы отклонил возможность экстрадиции из Польши в Беларусь основателя оппозиционного телеграмм-канала Nexta Степана Путила
Об этом сообщает Радио "Свобода".
Судья мотивировал свое решение тем, что независимое правосудие в Беларуси отсутствует, поэтому запрос белорусских властей на экстрадицию журналиста является актом политического преследования.
"Во-первых, нельзя кого-то выдать органам правосудия, если система правосудия вообще не существует. Нельзя выдать стране, которая фактически не является государством", - сказал судья.
Он добавил, что ни Польша, ни другие страны ЕС не признают результаты последних президентских выборов в Беларуси.
Отмечается, что эта страна требует выдать совершенно невиновного гражданина только потому, что у него другие взгляды, чем у "диктатора-психопата, которого не признает ни одна цивилизованная страна".
Судья также уточнил, что запрос на экстрадицию был направлен не судом, а прокуратурой. По его словам, это "практика сталинских времен" и противоречит "любым базовым стандартам правовой демократической страны".
- Напомним, что запрос об экстрадиции Путила был направлен в Польшу в ноябре 2020 года. В Беларуси его обвиняют по более чем 10 статьям Уголовного кодекса. В частности, в Минске ему инкриминируют организацию мятежа с целью захвата власти, подстрекательства к ненавистным действиям и организацию массовых беспорядков.
- Кроме того, Телеграмм-канал Nexta является одним из наиболее популярных белорусских оппозиционных ресурсов, признанных в Беларуси экстремистским. Путило получил в Польше международную защиту.
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