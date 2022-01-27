Суд Польши отказал в экстрадиции основателя оппозиционного телеграмм-канала Nexta в Беларусь

Об этом сообщает Радио "Свобода".



Судья мотивировал свое решение тем, что независимое правосудие в Беларуси отсутствует, поэтому запрос белорусских властей на экстрадицию журналиста является актом политического преследования.



"Во-первых, нельзя кого-то выдать органам правосудия, если система правосудия вообще не существует. Нельзя выдать стране, которая фактически не является государством", - сказал судья.



Он добавил, что ни Польша, ни другие страны ЕС не признают результаты последних президентских выборов в Беларуси.



Отмечается, что эта страна требует выдать совершенно невиновного гражданина только потому, что у него другие взгляды, чем у "диктатора-психопата, которого не признает ни одна цивилизованная страна".



Судья также уточнил, что запрос на экстрадицию был направлен не судом, а прокуратурой. По его словам, это "практика сталинских времен" и противоречит "любым базовым стандартам правовой демократической страны".

Напомним, что запрос об экстрадиции Путила был направлен в Польшу в ноябре 2020 года. В Беларуси его обвиняют по более чем 10 статьям Уголовного кодекса. В частности, в Минске ему инкриминируют организацию мятежа с целью захвата власти, подстрекательства к ненавистным действиям и организацию массовых беспорядков.

Кроме того, Телеграмм-канал Nexta является одним из наиболее популярных белорусских оппозиционных ресурсов, признанных в Беларуси экстремистским. Путило получил в Польше международную защиту.