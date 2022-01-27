Суд подтвердил пожизненные сроки Плотницкому и его подельникам за сбитый Ил-76 с украинскими десантниками

Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Вместе с бывшим главой "ЛНР" Игорем Плотницким к пожизненному заключению приговорили заместителя командира незаконного вооруженного формирования "Батальон Заря" Андрея Патрушева и командира незаконного вооруженного формирования "Витязь" Алексея Гуреева.



Их осудили за совершение террористического акта (ч. 3 ст. 258 УК Украины).



Следствие установило, что они для блокировки сил АТО устроили засады и руководили группами российских наемников, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом, перекрывавших авиасообщение Луганского аэропорта.



14 июня 2014 года ПЗРК поразил военно-транспортный самолет Ил-76 во время захода на посадку в Луганском аэропорту. Обстрел был организован и произведен под четким руководством осужденных.



В результате самолет загорелся и упал. Все 49 находившихся на борту десантников погибли.



Приговор вступил в законную силу.



СБУ принимает меры для обеспечения исполнения решения суда в части задержания обвиняемых и этапирования их для отбывания наказания.

Напомним, 14 июня 2014 года оккупанты сбили военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил ВСУ, который заходил на посадку в аэропорту Луганска. 49 человек (9 членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской бригады), находившиеся на борту сбитого самолета, погибли.

16 марта в суде Днепра объявили приговор бывшему главарю так называемой ЛНР Игорю Плотницкому: пожизненное лишение свободы по делу о сбитом военно-транспортном самолете Ил-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014 года.

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