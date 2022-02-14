Суд по иску Януковича к Раде запланирован на 16 февраля

Об этом сообщила постоянная представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря .



"На 16 февраля в 10:15 запланировано судебное заседание в Окружном административном суде г. Киева по иску Януковича В.Ф. к Верховной Раде Украины об установлении отсутствия в Верховной Раде Украины компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины (дело № 640/34786/21)", - написала она.



По этому делу парламент подал пять ходатайств:

об оставлении иска без рассмотрения, в связи с нарушением сроков обращения в суд;

о передаче дела по исключительной подсудности в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, как суда первой инстанции;

о закрытии производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон необходимого для компетенционного спора;

о закрытии производства по делу в связи с тем, что данный спор не только не подпадает под юрисдикцию административных судов, а вообще не подлежит судебному разбирательству;

о закрытии производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений.

Напомним, 28 ноября стало известно, что Янукович подал первый иск против Верховной Рады.

В декабре ОАСК открыл производство по этому иску Виктора Януковича.

В январе ОАСК открыл еще одно производство по иску экспрезидента

Кроме того, Верховная Рада подала заявление об отводе судьи Игоря Качура, поскольку входило в состав правительства Виктора Януковича и был заместителем министра промышленной политики Украины.По словам Ольги Совгири, информация о результатах рассмотрения ходатайств в Верховную Раду не поступала.Справка: 22 февраля 2014 депутаты Верховной Рады приняли постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины". Тогда после устроенных "Беркутом" и другими спецподразделениями массовых убийств протестующих на Майдане Янукович выезжал из Киева через Харьков и Крым в Россию, где он находится сейчас.