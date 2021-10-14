Суд по делу завода "Большевик": компания "Агромил Дистрибьюшин" признана законным владельцем зданий 

Об этом в комментарии журналистам рассказал адвокат и представитель интересов ООО "Агромил Дистрибьюшин" в данном судебном споре Юрий Мосунов, пишет Gazeta.ua.



"По результатам этого заседания суд принял постановление, которой удовлетворена апелляционная жалоба ООО "Агромил Дистрибьюшин", отменено решение суда первой инстанции и отказано в удовлетворении иска АО "ПКМЗ". Указанное постановление вступило в силу с момента его провозглашения, то есть с 12 октября. Этим постановлением фактически подтверждена законность приобретения ООО "Агромил Дистрибьюшин" права собственности на спорное недвижимое имущество. Одновременно факт принятия данного постановления по сути нивелирует предыдущие решения судов, принятые по этому вопросу", — заявил Юрий Мосунов.



Напомним, аукцион по продаже 100% акций АО "ПКМЗ" в рамках программы «Большая приватизация» запланирован на 27 октября (стартовая цена — 1,39 млрд грн). Однако наличие помещений, которые находятся в частной собственности третьих лиц и не входят в комплекс, подлежащий приватизации, являются очередной проблемой для инвестора. Ведь Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), ответственный за подготовку объектов к приватизации, позиционирует его не как легендарное (хоть и в прошлом) оборонное производство, которое нужно сохранить и модернизировать, а как "36 га земли" в центре столицы для нового девелоперского проекта.

Для справки: в 2019 году пять зданий, хаотично расположенных на территории АО "ПКМЗ" общей площадью почти 5 тыс. кв. м, были проданы на публичных торгах частным компаниям. Такая ситуация разрывает однородность "пятна застройки" и порождает ряд проблем и обязанностей для будущего собственника "Большевика". Дело № 910/14858/19 началось с иска ПКМЗ к Драбовскому районному отделу государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области, госпредприятию "Сетами" и ООО "Агромил Дистрибьюшин" о признании недействительными договора купли-продажи и свидетельства о приобретении на торгах недвижимого имущества, расположенного на проспекте Победы, 49/2).