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Суд по делу MH17: уже в следующем году могут появиться новые обвиняемые

17 ноября, 2022 четверг
18:04
война с Россией МН17

Гаагский окружной суд в Схипхоле, рассматривавший дело о сбитии рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, считает, что подозреваемых по делу может быть больше, чем четверо, которым вынесен приговор

Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхаус во время оглашения приговора, информирует "Европейская правда".

"Суд считает, что использование ЗРК "Бук" может быть инкриминировано большему количеству людей, чем только тем, кто обвиняется в этом уголовном деле. Ведь оружие должно было быть предоставлено в распоряжение, транспортировано, должно было охраняться и фактически быть применено, что связано с выполнением и планированием", – констатировал он.

Стейнхаус не уточнил, будут ли выдвигаться обвинения другим причастным к сбитию малазийского Boeing.

Ранее Пит Плюг, представляющий интересы родственников погибших, пояснил, что следствие по делу сбитого над Донбассом лайнера рейса MH17 продолжается и на скамье подсудимых уже в следующем году могут оказаться еще многие другие.

  • Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбитии малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций. Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбития лайнера MH17.

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Россия
Криминал
MH17
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