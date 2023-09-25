Суд по делу Коломойского: на заседание пришли эксминистр культуры Ткаченко и телеведущие "1+1"

Об этом сообщает корреспондентка Эспрессо Валерия Пашко.

Отмечается, что рассмотрение апелляции на арест Коломойского должно было быть начато в 12:40.

Кроме Ткаченко, на заседание пришли телеведущие Юрий Горбунов, Алла Мазур и Наталья Мосейчук.

Они вместе с военным корреспондентом Александром Загородним и другими журналистами собираются взять на поруки Коломойского. Эту информацию подтвердила Алла Мазур.

В то же время, Коломойский заявил журналистам, что его держат в нормальных условиях и нареканий на судебный процесс у него нет. По его словам, с президентом Украины Владимиром Зеленским в последний раз он общался в 2019 году после выборов.

Фото: Валерия Пашко

Напомним, что 15 сентября Шевченковский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и увеличил размер залога Коломойскому с почти 510 млн. грн. до 3 миллиардов 891 миллиона грн. В тексте решения суда олигарха называют гражданином Израиля.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойского и Боголюбова и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 млрд грн.

Позже, 7 ноября того же года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых "Укрнефть" и "Укртатнефть". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

2 сентября 2023 года СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что в делах о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Однако издание "Цензор.Нет" опубликовало видео избрание Коломойской меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд. На следующий день ему и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

8 сентября сообщили, что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов. А впоследствии СБУпроинформировала , что олигарху сообщили о третьем подозрении по поводу незаконного завладения 5,8 млрд грн.