Суд перенес рассмотрение дела Константина Жеваго на 16 марта

Об этом сообщила корреспондентка "Еспресо" во Франции по итогам судебного заседания.

Новое заседание состоится 16 марта. Ранее французское министерство юстиции и Следственная палата запрорсили дополнительные документы от украинской стороны, которые не поступили.

Константин Жеваго заявил, что полностью доверяет европейской системе правосудия и уверен, что решение будет справедливым.

Напомним, ГБР обвиняет Константина Жеваго в растрате чужих средств. По заключению следователей, в 2007-2014 годах банк "Финансы и Кредит" выступил поручителем по нескольким кредитам перед иностранными банками. Фирмы, получившие эти кредиты, регулярно их обслуживали, и у банков не было никаких претензий. Но в 2015 году НБУ неожиданно для всех ввел в "Финансы и Кредит" временную администрацию. Поэтому иностранные банки перестраховались и принудительно списали средства из банка "Финансы и Кредит" в качестве поручителя.

В этом списании средств ГБР обвинило Константина Жеваго как бенефициарного владеьца банка "Финансы и Кредит". Юристы отмечают, что списание средств произошло уже после введения Нацбанком временной администрации. В то время назначенный акционерами менеджмент банка был отстранен от управления банком, тогда как сам Жеваго не являлся должностным лицом. Поэтому отвечать за списанные с банка средства должны те, кто в то время управлял банком и должен был предотвратить, а это Фонд гарантирования вкладов и назначенная им временная администрация.

5 января в одном из судов Франции рассматривалось ходатайство Офиса генпрокурора и ГБР по делу украинского предпринимателя, политика и мецената Константина Жеваго. Суд постановил назначить подробное разбирательство представления на 19 января и снял с Жеваго все ограничения после внесения залога. По просьбе французского прокурора судебные заседания переносились еще дважды.