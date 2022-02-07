Суд перенес избрание меры пресечения нардепу-"слуге" Кузьминых на 8 февраля
Представитель ВАКС Олеся Чемерис сообщила, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) перенес заседание по избранию меры пресечения нардепу Украины Сергею Кузьминых на 8 февраля
Об этом она сообщила в комментарии "Укринформу".
"Заседание по Кузьминым отложили на завтра, на 9:45", - отметила она.
Справка: По информации следствия, осенью 2021 года представителю частной компании сказали, что если планирует поставлять медицинское оборудование больницам Житомирщины, это необходимо согласовать с Сергеем Кузьминых. Нардеп обещал обеспечить победу в тендерах по закупке оборудования за государственный счет.
Первым таким учреждением стала больница №2 им. В. П. Павлусенко, для которой закупили оборудование на 40 млн грн. Кузьминых попросил в частную компанию 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Он считал эти деньги также гарантией будущего сотрудничества по закупкам оборудования для других больниц Житомирщины.
Следователи установили, что нардеп планировал требовать деньги и по другим договорам, в частности на поставку МРТ (30% от 37,499 млн грн - 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн грн - 398, 33 тыс. грн).
- Напомним, что 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги Народа" Сергею Кузьминых, которого детективы НАБУ задержали на взятке 28 января.
- Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.
- НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу депутата фракции "Слуга Народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении более полумиллиона гривен взятки.
- Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало повестку о вызове народного депутата Сергея Кузьминых, которого разоблачили на взятке более полумиллиона гривен, и объявило его в розыск.
- Сергей Кузьминых заявил , что не получал повестку на допрос в НАБУ.
- 7 февраля НАБУ и САП задержали нардепа-"слугу" Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн. взятки.
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