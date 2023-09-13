Суд отстранил директора департамента КГГА из-за гибели людей возле закрытого укрытия

Об этом сообщает горпрокуратура.

Ткачук подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Апелляционную жалобу подал прокурор Деснянского района столицы.

Отмечается, что 1 июня 2023 года в Деснянском районе Киева погибли три человека, среди них ребенок - они не смогли во время обстрела попасть в закрытое укрытие. Еще семь граждан получили травмы разной степени тяжести.



По данным следствия подозреваемый, находясь с 2018 года в должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, ненадлежаще выполнял служебные обязанности и фактически не осуществлял контроль за содержанием и состоянием готовности укрытий. Это привело к гибели и травмированию людей на пороге простейшего укрытия, что является тяжелыми последствиями.

Трагедия возле укрытия в Киеве

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты перед закрытым входом в укрытие погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девушка.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, поручив проверить все укрытия на Украине, в том числе все в столице. Столичные власти заявили, что теперь все хранилища в городе будут постоянно открыты.

3 июня Голосеевский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела закрытого укрытия – директора поликлиники №3 Деснянского района Олега Шугалевича и заместителя главы Деснянской районной государственной администрации Ирину Алексеенко. Шугалевич обвинялся в том, что он не проконтролировал работу укрытия.

Охранника заведения Вадима Мышкина - единственного, кто признал свою вину - отправили в СИЗО на 2 месяца.

КГГА заявила, что укрытия в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа и пообещала установить модульные железобетонные объекты защиты.

21 июня Голосеевский райсуд Киева отправил директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, подозреваемого в служебной халатности по делу закрытого при обстреле укрытия, под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал меру пресечения Ткачуку, заявив о "шквальной кампании по дискредитации столичных властей" и лично мэра.

15 июля Голосеевский райсуд Киева отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения для подозреваемого.