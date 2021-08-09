Суд отпустил обвиняемого в убийстве журналиста Веремия под ночной домашний арест

Об этом сообщили в общественной организации "Адвокатская совещательный группа".

Так, на заседании коллегия под председательством судьи Оксаны Голуб рассматривала ходатайство прокурора о продлении ареста для Бяла. Однако, судья принял решение изменить меру пресечения.

"Шевченковский суд 9 августа 2021 года отпустил из-под стражи Павла Бяла и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Адвокаты отмечают, что Павел Бяла ㅡ обвиняемый по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия и других преступлениях, в том числе по:

Напомним, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской вооруженные мужчины напали на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и ІТ-специалиста Алексея Лимаренко, которые ехали в такси. Водитель такси получил травмы ноги, Лимаренко - лица, а Веремий - пулевое ранение в грудь. На следующий день журналист скончался в больнице от потери крови и травм.

Павел Бяла был свидетелем по делу убийства Веремия до 2016 года, тогда он был объявлен в розыск. А в марте 2017-го мужчину задержали. По данным следствия, именно Бяла стрелял внутрь автомобиля, в котором находился Вячеслав Веремий. Его считают "правой рукой" спортсмена и владельца охранной фирмы "Пятый регион" Юрия Крысина, который, по данным следователей, является одним из кураторов "титушек" Майдана. Крысин также фигурирует в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Позже были задержаны несколько подозреваемых в совершении этого преступления, в том числе Юрий Крысин, который, по утверждению министра внутренних дел Арсена Авакова, бил Веремия перед выстрелом .

Впоследствии Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу по приговору суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крысина к 5 годам заключения.

п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 УК (убийство из хулиганских побуждений по предварительному сговору)ч. 2 ст. 296 УК (групповое хулиганство)ч. 2 ст. 15 УК (покушение на совершение преступления);ст. 340 УК (Ннезаконное воспрепятствование организации или проведению собрания, митингов)ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb