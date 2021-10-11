Суд отпустил мэра Одессы Труханова под залог в 30 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 30 млн грн мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в присвоении земли
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Высший антикоррупционный суд избрал для мэра Одессы Геннадия Труханова меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн и личного обязательства.
Представители НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры просили о заключении под стражу.
- Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро рассказал о деталях подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и еще 15 лицам.
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