Суд отпустил мэра Одессы Труханова под залог в 30 млн грн

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Высший антикоррупционный суд избрал для мэра Одессы Геннадия Труханова меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн и личного обязательства.



Представители НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры просили о заключении под стражу.



Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро рассказал о деталях подозрения мэру Одессы Геннадия Труханова и еще 15 лицам.

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