Суд отправил в СИЗО жительницу Полтавы, которая ранила из арбалета двух учителей
Полтавский суд отправил под стражу на 60 дней без права внесения залога 19-летнюю девушку, которая ранила двух учителей местной школы из арбалета
Об этом передает пресс-служба полиции.
"Сегодня, 8 сентября, в Полтаве, по ходатайству следствия и прокуратуры, суд избрал 19-летней полтавчанке, которая ранила двух учителей местной школы, меру пресечения - содержание под стражей на срок 60 суток", - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются.
- Напомним, на территории одной из школ Полтавы девушка устроила стрельбу из арбалета, в результате чего ранил двух учителей.
- Впоследствии правоохранители объявили о подозрении 19-летней жительнице Полтавы.
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