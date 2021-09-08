Суд отправил в СИЗО жительницу Полтавы, которая ранила из арбалета двух учителей

Об этом передает пресс-служба полиции.

"Сегодня, 8 сентября, в Полтаве, по ходатайству следствия и прокуратуры, суд избрал 19-летней полтавчанке, которая ранила двух учителей местной школы, меру пресечения - содержание под стражей на срок 60 суток", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, на территории одной из школ Полтавы девушка устроила стрельбу из арбалета, в результате чего ранил двух учителей.

Впоследствии правоохранители объявили о подозрении 19-летней жительнице Полтавы.

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